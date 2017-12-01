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Китай может вернуть из КНДР всех своих студентов, пишут СМИ

11:0301.12.2017
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКитайские студенты. Архивное фотоКитайские студенты. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Пекин готов вернуть на родину всех китайских студентов, проходящих обучение в КНДР, и прекратить государственную программу студенческих обменов в случае дальнейшего усиления напряженности на Корейском полуострове, сообщает издание South China Morning Post.

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Как рассказал газете представитель China Scholarship Council Ли Ган, между Китаем и Северной Кореей уже более 15 лет действует программа студенческих обменов. Она предусматривает, что каждую весну равное число студентов из двух стран отправляются на семимесячные языковые курсы в соседнее государство. Все расходы покрываются из госбюджетов КНР и КНДР.

В настоящий момент по этой языковой программе в КНДР находятся порядка 60 китайских студентов, которые вернутся на родину до конца января 2018 года, так как срок их программы завершается. Как отметил Ли Ган, их возвращение не связано с последними ракетными испытаниями Пхеньяна.

По словам Ли Гана, эта программа остается наиболее стабильной межправительственной программой двух стран на фоне обострения ситуации в регионе. Однако он подчеркнул, что в случае, если напряженность усилится, а безопасности студентов будет что-то угрожать, правительство Китая немедленно прекратит программу и вернет всех своих граждан обратно.

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Он также отметил, что на прошлой неделе начался набор студентов на программу, стартующую весной 2018 года, однако найти желающих ехать в КНДР среди китайских студентов не так просто, для изучения корейского языка они предпочитают Сеул, где условия жизни схожи с китайскими реалиями.

China Scholarship Council курирует работу китайского правительственного фонда, предоставляющего стипендии китайским студентам при обучении за границей и иностранным студентам, проходящим обучения в образовательных учреждениях КНР. Как отметил Ли Ган, их совет регулярно получает отчеты от китайских спецслужб о положении в КНДР. Вместе с тем он подчеркнул, что китайские студенты будут в числе первых на эвакуацию в том случае, если поступят сведения о крайнем обострении ситуации на полуострове и высокой вероятности начала вооруженного конфликта.

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