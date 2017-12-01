Генконсульство России в Стамбуле подтвердило смерть 19-летней россиянки

АНКАРА, 1 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило факт смерти 19-летней россиянки Татьяны Чехрановой, обстоятельства выясняются, заявил РИА Новости представитель российской дипмиссии в пятницу.

Ранее российские СМИ сообщили, что труп Чехрановой, которая отправилась в горы со своим молодым человеком, гражданином Турции, был обнаружен 18 ноября в машине со следами насилия.

"Факт смерти россиянки подтверждаем. Причины смерти пока не комментируем до получения результатов всех экспертиз от турецкой стороны. Необходимую помощь для отправки тела на родину генконсульство оказало", — сказал собеседник агентства.