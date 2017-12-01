Российский адмирал назвал вероятную причину гибели экипажа "Сан Хуан"

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Экипаж затонувшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан", скорее всего, погиб в первые минуты катастрофы из-за пожара на борту после взрыва аккумуляторной батареи, заявил РИА Новости в пятницу бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

"Скорее всего, аргентинский экипаж подлодки погиб сразу из-за пожара на борту после взрыва аккумуляторной батареи", — сказал адмирал.

Он пояснил, что подлодки данного проекта являются одноотсечными, без переборок, поэтому в случае взрыва или пожара огонь распространяется мгновенно внутри корпуса лодки. "В таких случаях экипаж погибает практически мгновенно", — сказал Кравченко.

Поэтому, по его словам, признание экипажа затонувшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" погибшим оправдано, так как сделано на основе анализа всего спектра данных.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

По прошествии 15 дней с момента исчезновения субмарины ВМС Аргентины в лице представителя Энрике Бальби сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины. На пресс-конференции, транслировавшейся в интернете, Бальби сообщил, что время поиска моряков живыми превышено в два раза от возможного, но никаких следов ни людей, ни самой подлодки найдено не было.