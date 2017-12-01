Судно с российским батискафом вышло на поиски подлодки "Сан-Хуан"

КОМОДОРО-РИВАДАВИЯ (Аргентина), 1 дек — РИА Новости. Аргентинское судно "Мальвинские острова" с российским глубоководным аппаратом "Пантера Плюс" вышло из порта Комодоро-Ривадавия для участия в поисках пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", передает корреспондент РИА Новости.

Судно вышло из порта в пятницу в три часа ночи по местному времени (09.00 мск).

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

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По прошествии 15 дней с момента исчезновения субмарины ВМС Аргентины в лице представителя Энрике Бальби сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины. На пресс-конференции, транслировавшейся в интернете, Бальби сообщил, что следов ни людей, ни самой подлодки найдено не было.