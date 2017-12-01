Судно с российским батискафом вышло на поиски подлодки "Сан-Хуан"

КОМОДОРО-РИВАДАВИЯ (Аргентина), 1 дек — РИА Новости. Аргентинское судно "Мальвинские острова" с российским глубоководным аппаратом "Пантера Плюс" вышло из порта Комодоро-Ривадавия для участия в поисках пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан", передает корреспондент РИА Новости.
Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".