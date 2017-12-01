Силовики почти 30 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (2)

ДОНЕЦК, 1 дек — РИА Новости. Украинские силовики почти 30 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в пятницу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 29 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 17 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории ДНР из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Как заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК), силовики выпустили по территории ДНР более 80 мин за сутки.

"Донецкое направление: минометы калибром 120 миллиметров ВСУ применили дважды, выпущено 16 мин, калибром 82 миллиметра – девять раз, выпущено 49 мин", — сказал представитель ДНР в СЦКК. По его словам, на мариупольском направлении украинские силовики выпустили 19 мин, также огонь по населенным пунктам ДНР велся из бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 943 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 351 единицу", — добавил представитель ДНР в СЦКК.