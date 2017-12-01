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В Таиланде слон насмерть затоптал немецкого туриста

09:3801.12.2017
(обновлено: 09:40 01.12.2017)
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© Fotolia / sanirimpanСлоны. Архивное фотоСлоны. Архивное фото
© Fotolia / sanirimpan

БАНГКОК, 1 дек – РИА Новости. Слон, на котором катали туристов в "слоновой деревне" на острове Чанг (Ко Чанг) в Таиланде, после окончания экскурсии внезапно напал на немецкого туриста и затоптал его насмерть, при этом двум российским туристам пришлось на ходу спрыгнуть с другого слона, один из них получил травму, об этом сообщили РИА Новости сами пострадавшие россияне.

Слоны. архивное фото
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Известный в Таиланде слон-киноактер убил своего проводника
Трагедия произошла во второй половине дня в четверг, сообщили агентству пострадавшие туристы Татьяна и Игорь, попросившие не называть их фамилии. "Заканчивалась экскурсия, все уже слезали со слонов. Ребята, тоже из России, ехавшие на первом слоне, благополучно с него слезли, и вдруг этот слон взбесился и напал на немецкого туриста, который его фотографировал. Слон затоптал немца насмерть на глазах у всех", — рассказали собеседники агентства.

"Второй слон, на котором сидели мы, сильно испугался и начал брыкаться и вставать на задние ноги, а потом побежал. Проводник, который уже с него слез, крикнул нам, чтобы мы немедленно спрыгнули. Мы прыгнули. Мне повезло, я сразу приземлилась на траву, а мужа при прыжке задело скамейкой, на которой мы перед этим сидели на спине у слона. Эта скамейка болталась на боку слона из стороны в сторону и очень сильно ударила мужа по ребрам. Это еще счастье, что муж, уже после этого удара, упал в траву. Если бы слон пронес его еще несколько метров, там уже начинались камни, и тогда ушибами ребер было бы не отделаться", — рассказала Татьяна.

Мужчина был доставлен в больницу с места происшествия с сильными ушибами и подозрением на переломы ребер. Рентгеновское исследование не выявило переломов, однако врачи назначили еще одно исследование через неделю, так как за несколько дней могут проявиться трещины или скрытые переломы, которых не видно на снимках, сделанных сразу после происшествия, сказала она.

Слон пьет воду в Национальном зоологическом парке в Нью-Дели. Архивное фото
© AFP 2017 / Prakash Singh
В Таиланде слониха убила хозяина и попыталась спрятать его тело
Россиянка добавила, что, по ее мнению, в трагедии виноваты владельцы слоновой деревни и проводники слонов. "Это или жестокое обращение со слонами, либо что-то еще, в чем виноваты люди. Не мог слон просто так напасть на человека, не бывает у животных такого злого умысла", — сказала Татьяна.

Это уже третья трагедия, связанная с домашними слонами, произошедшая в Таиланде за последнюю неделю. На юге страны слониха, работавшая на лесозаготовках, убила несколько дней назад своего хозяина и попыталась спрятать его тело под ветками, которые она сорвала с деревьев на месте происшествия. Затем на севере страны, в Чиангмае, слон-киноактер, годами снимавшийся в таиландских и зарубежных фильмах, внезапно напал на своего проводника, который работал с ним более десяти лет, проткнул его бивнями и затоптал.

Чаще всего "бесятся" и нападают на людей слоны-самцы в брачный период. В такое время на голове слона из небольшого отверстия на темени начинает выделяться маслянистый секрет. Обычно рабочего "масляного" слона немедленно изолируют от людей на все время брачного периода. Когда проводник слона своевременно не замечает выделения "масла", может произойти трагедия.

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