Музыкант "превратил" фортепиано в гитару и сыграл соло из Hotel California

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Израильский композитор Рон Минис, сын выходцев из России, показал, как "превратить" фортепиано в гитару и сыграть на нем гитарное соло из песни Hotel California.

Видеоролик, собравший за два дня более 138 тысяч просмотров, он назвал "Когда хочешь играть гитарные соло, как у Eagles, но русские родители заставили тебя учиться играть на фортепиано".

Эффекта, благодаря которому молоточковый клавишный инструмент звучит точь в точь как гитара, Минису удалось добиться с помощью оборудования для усиления и обработки звука и специальных плагинов. Для того, чтобы делать "подтяжки", он использовал миди-клавиатуру.

Пользователи YouTube по достоинству оценили игру музыканта, а также его собаку, которую он успевал гладить, пока играл.

"Как вам удается играть с такой легкостью, да еще и гладить вашу собаку!", — пишет Lucky Penny.

"Можно играть гитарное соло на фортепиано и при этом гладить собаку. Фортепиано круче гитары", — пишет Mezurashii5.

"На слух я бы никогда не понял, что вы нажимаете на клавиши фортепиано", — пишет Jeff Roitero.