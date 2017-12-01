БАНГКОК, 1 дек – РИА Новости. Малайзия отменила обязательную смертную казнь за контрабанду наркотиков, сообщает в пятницу малайзийское новостное агентство БЕРНАМА.

Согласно действовавшему ранее закону, принятому в 1952 году, смертная казнь была обязательным и единственным наказанием как для малайзийских граждан, так и для иностранцев, за ввоз в страну наркотиков или "опасных медикаментов" в значительных количествах, сообщает агентство. Порог объема и веса ввезенных наркотиков, достаточного для наказания смертной казнью, определялся в зависимости от категории и вида наркотика: для героина и морфина – 15 граммов, сырого опиума – 1 килограмм, марихуаны – 200 граммов, кокаина – 40 граммов, наркотиков амфетаминовой группы – 50 граммов.

Новым законом за ввоз такого же количества наркотиков введено наказание в виде пожизненного заключения, а право принять решение о выборе между смертной казнью и пожизненным заключением вверено суду, говорится в сообщении.

За время действия закона в его прежней редакции в Малайзии были казнены через повешение за контрабанду наркотиков более 300 человек, в том числе несколько иностранцев.

Как сообщает японское новостное агентство Киодо, последней в Малайзии казнью по старой версии закона станет казнь 43-летней японской медсестры, арестованной в 2009 году в аэропорту Куала-Лумпура с 3,5 кг амфетаминосодержащего вещества в чемодане. Японка использовала все возможности апелляции и получила отказ. Как сообщает агентство, новый закон не имеет обратной силы, поэтому спасти женщину от повешения может теперь только помилование султаном малайзийского штата Селангор.