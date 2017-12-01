БАНГКОК, 1 дек – РИА Новости. Малайзия отменила обязательную смертную казнь за контрабанду наркотиков, сообщает в пятницу малайзийское новостное агентство БЕРНАМА.
Новым законом за ввоз такого же количества наркотиков введено наказание в виде пожизненного заключения, а право принять решение о выборе между смертной казнью и пожизненным заключением вверено суду, говорится в сообщении.
Как сообщает японское новостное агентство Киодо, последней в Малайзии казнью по старой версии закона станет казнь 43-летней японской медсестры, арестованной в 2009 году в аэропорту Куала-Лумпура с 3,5 кг амфетаминосодержащего вещества в чемодане. Японка использовала все возможности апелляции и получила отказ. Как сообщает агентство, новый закон не имеет обратной силы, поэтому спасти женщину от повешения может теперь только помилование султаном малайзийского штата Селангор.