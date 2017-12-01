В Пакистане неизвестные устроили стрельбу в университетском кампусе

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 дек — РИА Новости. Трое неизвестных совершили вооруженное нападение на кампус сельскохозяйственного университета в пакистанском городе Пешаваре, пострадали не менее четырех человек, передает в пятницу телеканал Geo TV со ссылкой на местные источники.

Согласно его данным, нападавшие в масках вошли на территорию кампуса и открыли беспорядочный огонь по студентам.

Вскоре после случившегося на место прибыли полиция и армейские подразделения. В настоящее время они проводят спецоперацию по ликвидации преступников.

Вскоре после случившегося на место прибыли полиция и армейские подразделения. В настоящее время они проводят спецоперацию по ликвидации преступников. Главная артерия города — Юниверсити Роуд — была перекрыта на время операции.

Как пишет местная газета Dawn, нападавшим удалось проникнуть на территорию общежития. При этом издание отмечает, что точно число находящихся внутри учащихся назвать нельзя.