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Доверяют только России: депутаты Госдумы посетили КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (1943)
08:0201.12.2017
(обновлено: 08:04 01.12.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСеверокорейский военнослужащий. Архивное фотоСеверокорейский военнослужащий. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Северокорейские власти готовы сесть за стол переговоров с целью урегулирования кризиса, однако доверяют только России и считают США недоговороспособной страной, рассказал депутат Госдумы Казбек Тайсаев по итогам визита в КНДР.

Запуск баллистической ракеты Хвасон-12 в КНДР
© AP Photo / Korean Central News Agency
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"У меня такое создалось впечатление, что здесь гарантом всех этих переговоров может быть только Россия. Потому что вы видите, как американцы себя ведут. Тяжелейшая война — 1950-1953 год, тогда на корейцев было выброшено огромное количество… На каждого жителя по бомбе скинули американцы. И после этого тоже постоянные санкции и так далее. Они считают Америку недоговороспособной страной", — отметил политик.

Однако другой депутат в составе российской делегации Алексей Чепа заявил, что Пхеньян не приняла на настоящий момент план по урегулированию ядерной ситуации, предложенный российской и китайской сторонами.

По его словам, северокорейским властям необходимо пересмотреть свою позицию и принять "единственно правильное" решение, предложенное Россией.

"Это "двойная заморозка", и постепенное, постепенное урегулирование проблемы", — пояснил он.

Контакты с Россией

Чепа также отметил, что КНДР и Россия продолжат дальнейшие контакты. По его словам, поездка в Северную Корею была очень насыщенной.

Зенитно-ракетный комплекс Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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"У нас прошли в дружеской, доверительной обстановке все встречи. И откровенный разговор. Мы выразили свою позицию, объясняли наши ситуацию, как мы видим: что безопасность в регионе это не только безопасность Северной Кореи, это безопасность, в том числе, нашей страны, России, безопасность Китая", — рассказал депутат.

Он также подчеркнул, что северокорейские представители "услышали" позицию Россию по урегулированию кризиса благодаря "доверительной форме разговора".

Тайсаев, в свою очередь, назвал переговоры в КНДР конструктивными и отметил отсутствие военного решения конфликта на Корейском полуострове.

Вид на монумент Вашингтона. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Только мирным путём можно все эти вопросы решить. Все прекрасно понимают, что без участия великой России решить кризис вокруг Корейского полуострова невозможно", — констатировал депутат.

Посетившие страну политики также отметили, что северокорейские власти придерживаются одной позиции о том, что Соединенные Штаты представляют угрозу для КНДР.

Ракетные пуски

Депутаты также рассказали, зачем КНДР накануне провела ракетные пуски накануне. Северокорейские власти утверждают, что такие меры позволяют Пхеньяну показать свои возможности миру и гарантирует себе безопасности.

Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12
© AP Photo
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"Они (представители КНДР — ред.) посчитали то, что созданием межконтинентальной ракеты "Хвасон-15" они сумеют добиться паритета…. с Соединенными Штатами Америки, тем самым они как бы гарантируют себе мир", — прояснили позицию северокорейских представителей российские депутаты.

Кроме того, Чепа предположил, что КНДР, возможно, будет готова разговаривать на новых условиях после последних ракетных тестов. Он также выразил мнение, что на данный момент ни Вашингтон, ни Пхеньян не демонстрируют готовности к переговорам.

Делегация Госдумы во главе с Казбеком Тайсаевым была с визитом в Пхеньяне. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

"Чем больше санкций, тем мы сильнее"

В КНДР считают, что расширение санкционного давления на страну делает ее только сильнее, считает депутат Госдумы Виталий Пашин. К такому заключению политик пришел после поездки в Пхеньян.

Запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в КНДР. Архивное фото
© AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service
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Как отмечает депутат, в КНДР уверены, что страна самообеспечена и обладает развитыми промышленностью и наукой.

"В КНДР реагируют на распространение санкций следующим образом: они говорят, что чем больше санкций, тем они сильнее… Они говорят, что мы самообеспеченные, у нас есть научно-технический прогресс, промышленность развитая. Они уверены в себе, и санкции, как они считают, делаю их только сильнее", — заявил Пашин.

При этом, добавил он, Пхеньян не намерен отказываться от ядерной программы, однако Россия предлагает КНДР возможные действия по ее сворачиванию.

"Мы предлагаем "дорожную карту", чтобы в дальнейшем, когда-то — не говорим сейчас- КНДР отказалась от ядерной программы. Мы это проговаривали со своими товарищами. Но в ответ наши товарищи сказали, что "никогда мы не откажемся в сегодняшней ситуации от ядерной программы", — сказал РИА Новости Пашин.

Кроме того, Пхеньян заявляет, что его заставляют быть "агрессивными", но он ни в коем случае не нарушит суверенитет соседнего государства. Также КНДР уже сейчас считает себя "ядерной державой".

Сесть за стол переговоров

Ранее посол России в США предложил способ снятия напряжения вокруг КНДР. Для этого, по мнению дипломата, необходимо заморозить военную активность как американской стороне, так и северокорейской. К этому, отметил посол, Москва и Пекин уже призывали.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дипломат осудил КНДР за очередной ракетный пуск, напомнив слова постоянного представителя России в ООН Василия Небензи.

"Все эти обсуждения (по КНДР — ред.) идут в Нью-Йорке. Все оценки дал наш официальный представитель. Могу однозначно сказать, что все эти испытания вредят делу мира и делу безопасности. Они ещё больше создают непредсказуемую ситуацию в мире", — сказал Антонов.

Однако и США должны прекратить военные учений в регионе, считает он.

"Нам вот говорили, что в сентябре пройдут учения и больше учений не будет. Аж до марта месяца. А в действительности получается, что они просто не останавливаются. Одни перетекают в другие. Что не создает нормальную обстановку. Что наоборот электризует эту обстановку", — отметил Антонов.

Также посол выразил уверенность, что от стабилизации ситуации в регионе выиграет не только Россия, но и другие страны.

Жители на одной из улиц в Пхеньяне
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Нужно сесть успокоится и подумать, что действительно нужно для того, чтобы в этом районе был мир и стабильность. От этого выиграют все. То, что Российская Федерация выиграет это однозначно, потому что, как я вчера говорил, мы соседи. Это совсем близко от нас и затрагивает непосредственно наши интересы", — заявил дипломат.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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