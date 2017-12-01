Депутат: КНДР не ставила условием переговоров признание ядерного статуса

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пхеньян не ставил в качестве условия переговоров признание его ядерной державой, заявил в пятницу РИА Новости депутат Госдумы Виталий Пашин по итогам визита в КНДР.

"Они выдвигают условие, чтобы их признали ядерной (державой), но это не является акцентом, что (Пхеньян) готов к переговорам только при условии ядерной державы. Они готовы к переговорам вообще, а варианты, как это возможно — ядерная держава, либо носители — они готовы разные (рассмотреть — ред.)", — сказал он.

"Они просят Россию, чтобы Россия как-то повлияла. А признать её (КНДР) ядерной державой — не стоит такой задачи", — сказал РИА Новости Пашин.

В октябре этого года в центральной северокорейской газеты "Нодон синмун" был опубликован комментарий, в котором КНДР предлагала США мирное сосуществование с признанием ее ядерного статуса.

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