Депутат: КНДР не ставила условием переговоров признание ядерного статуса

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пхеньян не ставил в качестве условия переговоров признание его ядерной державой, заявил в пятницу РИА Новости депутат Госдумы Виталий Пашин по итогам визита в КНДР.
"Они просят Россию, чтобы Россия как-то повлияла. А признать её (КНДР) ядерной державой — не стоит такой задачи", — сказал РИА Новости Пашин.
В октябре этого года в центральной северокорейской газеты "Нодон синмун" был опубликован комментарий, в котором КНДР предлагала США мирное сосуществование с признанием ее ядерного статуса.
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