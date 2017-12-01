СМИ: в Китае число жертв пожара в высотке увеличилось до 10 человек

ПЕКИН, 1 дек — РИА Новости. Количество жертв сильного пожара в высотном здании в портовом городе Тяньцзине увеличилось до 10, еще пять человек пострадали, сообщают центральное телевидение со ссылкой на секретаря партийного комитета города Ли Хунчжуна.
"По состоянию на данный момент в общей сложности 10 человек погибли, еще пять с легкими травмами госпитализированы", — сообщает телеканал.
Глава парткома, который прибыл на место ЧП, обещал провести тщательное расследование и наказать виновных в происшествии. Сообщается, что подозреваемые уже задержаны. Причина возгорания выясняется.
Пожарным уже удалось потушить пламя. В настоящее время спасательные работы по-прежнему продолжаются, проводится ликвидация последствий ЧП.