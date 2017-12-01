МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп летом обратился к сенаторам с требованием прекратить расследование о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на многочисленные источники.

Сообщается, что Трамп просил сенаторов от штатов Кентукки и Миссури "незамедлительно" завершить расследование. Источники также рассказали, что глава Белого Дома зачастую жаловался лидеру республиканского большинства в сенате Митчу Макконелу, что не предпринимаются достаточные усилия для закрытия разбирательства.

Издание утверждает, что Трамп также сделал несколько телефонных звонков, когда рядом не было высокопоставленных сотрудников Белого Дома, в ходе которых обращался с той же просьбой к собеседникам.

По словам сенатора от Северной Каролины Ричарда Берра, президент был "очень настойчив", так как это расследование "было препятствием для демонстрации силы в области внешней политики".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Москва неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.