МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп летом обратился к сенаторам с требованием прекратить расследование о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на многочисленные источники.
Издание утверждает, что Трамп также сделал несколько телефонных звонков, когда рядом не было высокопоставленных сотрудников Белого Дома, в ходе которых обращался с той же просьбой к собеседникам.
По словам сенатора от Северной Каролины Ричарда Берра, президент был "очень настойчив", так как это расследование "было препятствием для демонстрации силы в области внешней политики".
Москва неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.