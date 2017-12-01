СМИ: авиакомпания Emirates частично возобновила полеты на Бали

ДУБАЙ, 1 дек — РИА Новости. Авиакомпания Emirates частично возобновила рейсы на Бали и с индонезийского острова после их приостановки из-за извержения вулкана Агунг, сообщает издание Arabian Business.

Речь идёт о рейсах EK360 и EK361, они будут совершаться "при условии эксплуатации международного аэропорта на Бали", сообщили в авиакомпании.

Всем пассажирам, путешествующим на Бали через Дубай, авиакомпания предоставит возможность выбрать место назначения рядом с Бали или по некоторым другим направлениям или вернуться в место отбытия. Это касается пассажиров, которые забронировали билеты на Бали на рейсы до 4 декабря.

В минувшее воскресенье произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг, столб дыма поднялся на несколько тысяч метров. Власти страны ввели красный уровень угрозы для воздушного транспорта и были вынуждены закрыть аэропорты на Бали и Ломбоке.