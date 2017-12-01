Депутат: в КНДР заявляют, что могут достать боеголовками любую точку США

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В КНДР заявляют, что готовы достать любую точку в США "своими боеголовками", имея на вооружении межконтинентальную баллистическую ракету (МВБ), заявил депутат Госдумы Виталий Пашин по итогам визита в Пхеньян.
Вместе с тем, по словам депутата, в Пхеньяне подчеркивают, что последний пуск баллистической ракеты не нарушит суверенитет ни одного государства.
Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.
Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 км от префектуры Аомори. Она не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.