Депутат: в КНДР заявляют, что могут достать боеголовками любую точку США

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В КНДР заявляют, что готовы достать любую точку в США "своими боеголовками", имея на вооружении межконтинентальную баллистическую ракету (МВБ), заявил депутат Госдумы Виталий Пашин по итогам визита в Пхеньян.

"С их слов, они в любой момент готовы достать любую точку Америки своими боеголовками. У нас (КНДР — ред.) есть межконтинентальная ракета, и мы готовы это сделать", — сказал РИА Новости Пашин, приводя слова представителей КНДР.

Вместе с тем, по словам депутата, в Пхеньяне подчеркивают, что последний пуск баллистической ракеты не нарушит суверенитет ни одного государства.

Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.

Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 км от префектуры Аомори. Она не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

После очередного пуска северокорейской ракеты по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Помимо этого, Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.