Советник Трампа обсудил ситуацию на Балканах с главами МИД стран региона

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер в четверг провел встречу с главами МИД Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Македонии, Серии и Черногории, сообщил Белый дом.

"Стороны обсудили, каким образом США и западно-балканские государства могут углублять и расширять скоординированные усилия по обеспечению мира, процветания и правопорядка в регионе, в том числе в противостоянии коррупции и организованной преступности", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Наряду с этим речь шла об углублении сотрудничества в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом. Как указывается, Макмастер "обратил внимание на то, что Западные Балканы продолжают быть приоритетным регионом для США". Также он подчеркнул, что администрация США "полностью привержена евроатлантическим устремлениям и европейской интеграции стран региона".