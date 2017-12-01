В ВМФ прокомментировали вклад России в поиск подлодки "Сан-Хуан"

КОМОДОРО-РИВАДАВИЯ, 1 дек – РИА Новости. Российские специалисты, прибывшие в Аргентину для оказания помощи после исчезновения подводной лодки "Сан-Хуан", приложат все усилия для поиска субмарины, заявил РИА Новости глава бригады военных спасателей, начальник НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ России Сергей Башмаков.

"Специалисты из Российской Федерации сделают все возможное, чтобы выполнить свою работу и оказать всю возможную помощь республике Аргентина", — сказал он.

Башмаков подтвердил, что судно "Мальвинские острова" с российским подводным оборудованием в ближайшее время начнет плавание к зоне поиска субмарины. "Сейчас устанавливается оборудование на морской транспорт "Мальвинские острова", которое в ближайшее время направится в открытое море, в зону действий, которая будет определена руководством поисковой операции", — сказал Башмаков.

Ранее источник в ВМС Аргентины сообщил РИА Новости, что судно "Мальвинские острова" готовится в порту Комодоро-Ривадавия для погрузки российского глубоководного аппарата "Пантера Плюс". Сроки отплытия судна пока не определены.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

По прошествии 15 дней с момента исчезновения субмарины ВМС Аргентины в лице представителя Энрике Бальби сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины. На пресс-конференции, транслировавшейся в интернете, Бальби сообщил, что время поиска моряков живыми превышено в два раза от возможного, но никаких следов ни людей, ни самой подлодки найдено не было.