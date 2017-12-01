Депутат заявил, что Россия и КНДР планируют дальнейшие контакты

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Планируются дальнейшие контакты России с КНДР, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, посетивший КНДР как участник делегации российских депутатов.

"Планируются дальнейшие контакты", — сказал Чепа РИА Новости по итогам поездки.

Парламентарий также отметил, что поездка была очень насыщенной, участники делегации встречались с парламентариями, различными представителями власти, членами правящей партии и министром иностранных дел КНДР Ли Су Ёном.

Зампред думского комитета подчеркнул, что позиция у всех представителей КНДР одинаковая: они настаивают на том, что США угрожают их стране. "Это основная их позиция", — заключил Чепа.

Делегация Госдумы во главе с Казбеком Тайсаевым была с визитом в Пхеньяне. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.

Отмечалось, что депутаты Госдумы обозначили позицию РФ по последнему ракетному пуску северокорейской стороны. Парламентарии РФ осудили запуск баллистической ракеты КНДР и выразили надежду, что сторонам удастся сохранить спокойствие, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию.