Депутат заявил, что Россия и КНДР планируют дальнейшие контакты

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Планируются дальнейшие контакты России с КНДР, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, посетивший КНДР как участник делегации российских депутатов.
Парламентарий также отметил, что поездка была очень насыщенной, участники делегации встречались с парламентариями, различными представителями власти, членами правящей партии и министром иностранных дел КНДР Ли Су Ёном.
Зампред думского комитета подчеркнул, что позиция у всех представителей КНДР одинаковая: они настаивают на том, что США угрожают их стране. "Это основная их позиция", — заключил Чепа.
Отмечалось, что депутаты Госдумы обозначили позицию РФ по последнему ракетному пуску северокорейской стороны. Парламентарии РФ осудили запуск баллистической ракеты КНДР и выразили надежду, что сторонам удастся сохранить спокойствие, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию.