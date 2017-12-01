В Госдуме оценили прошедшие в КНДР переговоры

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Глава делегации Госдумы, посетившей КНДР, Казбек Тайсаев назвал конструктивными переговоры с северокорейскими коллегами и подчеркнул, что конфликт на Корейском полуострове не имеет военного решения.

"Очень, на мой взгляд, конструктивный диалог был, он был необходим, мы наладили диалог. Мы понимаем, что все эти вопросы не имеют военного решения. Только мирным путём можно все эти вопросы решить. Все прекрасно понимают, что без участия великой России решить кризис вокруг Корейского полуострова невозможно", — сказал РИА Новости РИА Новости Тайсаев.

Делегация Госдумы во главе с Тайсаевым была с визитом в Пхеньяне. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.

Отмечалось, что депутаты Госдумы обозначили позицию РФ по последнему ракетному пуску северокорейской стороны. Парламентарии РФ осудили запуск баллистической ракеты КНДР и выразили надежду, что сторонам удастся сохранить спокойствие, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию.