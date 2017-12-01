Депутат: КНДР осознает невозможность урегулирования без участия России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В КНДР есть понимание, что без участия России невозможно разрешение кризиса вокруг Корейского полуострова, сказал РИА Новости глава делегации Госдумы, посетившей КНДР Казбек Тайсаев.

"Понимание того, что без России невозможно решить этого серьезнейшего кризиса… Я могу сказать, что к нашей стране с огромной любовью относится корейский народ, с огромным пониманием. И если есть страна в мире, к которой ещё есть доверие (у КНДР — ред.), так это наша страна", — сказал Тайсаев по итогам визита.

Говоря о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР 28 ноября, Тайсаев подчеркнул, что депутаты полностью поддерживают МИД РФ в этом вопросе.

"Позицию по запуску баллистической ракеты очень чётко выразил наш министр иностранных дел (Сергей) Лавров, мне к этому добавить совершенно нечего. У нас были очень откровенные разговоры с руководством страны, очень многое обсуждалось, но как раз в контексте тех формулировок, которые были у Лаврова", — отметил парламентарий.

Депутат добавил, что поддерживает позицию спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая сказала, что санкциями не добиться ничего, и российской стороне стоит более активно вести переговоры, брать на себя инициативу по урегулированию этого конфликта.

Делегация Госдумы во главе с Тайсаевым была с визитом в Пхеньяне. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.