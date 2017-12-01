Депутат: КНДР осознает невозможность урегулирования без участия России

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В КНДР есть понимание, что без участия России невозможно разрешение кризиса вокруг Корейского полуострова, сказал РИА Новости глава делегации Госдумы, посетившей КНДР Казбек Тайсаев.
Говоря о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР 28 ноября, Тайсаев подчеркнул, что депутаты полностью поддерживают МИД РФ в этом вопросе.
"Позицию по запуску баллистической ракеты очень чётко выразил наш министр иностранных дел (Сергей) Лавров, мне к этому добавить совершенно нечего. У нас были очень откровенные разговоры с руководством страны, очень многое обсуждалось, но как раз в контексте тех формулировок, которые были у Лаврова", — отметил парламентарий.
Делегация Госдумы во главе с Тайсаевым была с визитом в Пхеньяне. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.