В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,9

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на юго-востоке Ирана, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки зафиксированы в 02.32 по времени UTC (05.32 мск) в 65 километрах к северо-востоку от города Керман (более 500 тысяч человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

В середине ноября в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака, произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле. Организация судебной медицины страны сообщила о 505 погибших более 12 тысяч пострадавших.