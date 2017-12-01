Антонов назвал обязательное условие достижения стабильности в мире

САН-ФРАНЦИСКО, 1 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Продуктивный диалог РФ и США — залог мировой стабильности, для этого двум странам нужно как можно быстрее сесть за стол переговоров по широкому кругу вопросов, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов после своего общения со студентами Миддлберийского университета, которая проходила в рамках визита посла в Калифорнию.

"Пока Россия и США не сядут за один стол переговоров, они не смогут договориться по вопросам стратегической стабильности, а значит не будет никаких договорённостей и в мире", — сказал он.

"Надо как можно быстрее решать проблемы стратегической стабильности. И нельзя сводить отношения РФ и США к одной проблеме, например, ядерному разоружению", — продолжил он.

Дипломат пояснил, что есть не менее важные и срочные проблемы. "И это такие проблемы как, например, запрет на размещение оружия в космосе. Это ведь серьёзнейшая тема. Ведь, если появятся боевые корабли в небе, то для нас это угроза национальной безопасности, мы будем вынуждены отвечать. И ещё главнейшая проблема наряду с тем же ПРО — стратегически наступательное вооружение в неядерном оснащении".

Посол РФ в США Анатолий Антонов прибыл в среду в Калифорнию, где с 29 ноября по 3 декабря он проведет встречи с экспертными и деловыми кругами, а также осмотрит российскую дипсобственность в Сан-Франциско.