Посол России назвал способ стабилизации ситуации вокруг КНДР

САН-ФРАНЦИСКО, 1 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Взаимная заморозка военной активности, согласно ранее озвученному предложению Пекина и Москвы, могла бы помочь разрешить северокорейский кризис, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов после своего общения со студентами Миддлберийского университета в Калифорнии.

"Нам вот говорили, что в сентябре пройдут учения и больше учений не будет. Аж до марта месяца. А в действительности получается, что они просто не останавливаются. Одни перетекают в другие. Что не создает нормальную обстановку. Что наоборот электризует эту обстановку", — сказал он.

"Нужно сесть успокоится и подумать, что действительно нужно для того, чтобы в этом районе был мир и стабильность. От этого выиграют все. То, что Российская Федерация выиграет это однозначно, потому что, как я вчера говорил, мы соседи. Это совсем близко от нас и затрагивает непосредственно наши интересы", — заключил Антонов.

Китай ранее предложил программу по выходу из северокорейского кризиса, после ее поддержала и Россия. Речь идет о двусторонней заморозке военной активности. Американцы и Южная Корея замораживают свои военные учения, которые являются провокационными, а Северная Корея замораживает свои испытания, которые они проводят.