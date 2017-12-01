Антонов рассказал о факторах эскалации напряженности вокруг КНДР

САН-ФРАНЦИСКО, 1 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Очередной ракетный пуск КНДР вредит делу мира и безопасности, но и продолжение военных учений США с другими странами в регионе тоже не добавляют стабильности, заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов после своего общения со студентами Миддлберийского университета, которая проходила в рамках визита посла в Калифорнию.

"Все эти обсуждения (по КНДР — ред.) идут в Нью-Йорке. Все оценки дал наш официальный представитель. Могу однозначно сказать, что все эти испытания вредят делу мира и делу безопасности. Они ещё больше создают непредсказуемую ситуацию в мире", — сказал дипломат.

"Но я хотел бы ещё тоже сказать: последние действия Соединённых Штатов Америки, когда одни совместные учения переходят в другие совместные учения — недопустимы. По-моему, эти действия провоцируют другую сторону на ответные шаги. В этой связи наши совместные предложения и то, что говорил наш министр иностранных дел (Сергей Лавров), что говорил (замминистра Игорь) Моргулов два дня назад это очень актуально", — продолжил он.

Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.

Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 км от префектуры Аомори. Она не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

После очередного пуска северокорейской ракеты по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Помимо этого, Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти введут новые санкции против КНДР в ответ на очередное ракетное испытание Пхеньяна. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон призывает все страны мира прервать любые связи с КНДР, в том числе остановить торговлю и выслать северокорейских рабочих.