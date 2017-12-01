В Госдуме рассказали о возможных последствиях запуска ракеты КНДР

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. После последнего пуска ракеты КНДР, возможно, будет готова разговаривать на новых условиях, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, посетивший КНДР как участник делегации российских депутатов.

"Северная Корея, она, по всей видимости, после этого пуска (последней ракеты — ред.), возможно, будет готова на новых условиях разговаривать", — сказал Чепа РИА Новости.

При этом парламентарий отметил, что, по его мнению, на настоящий момент ни США, ни КНДР пока не демонстрируют готовности, необходимой для старта переговоров.

"Соединенные Штаты Америки за эти 75 дней (после предыдущего пуска ракеты — ред.) не сделали ни одного шага для того, чтобы показать Северной Корее, что возможны переговоры, этого не было. Пока мы слышим со стороны Соединенных Штатов Америки одни угрозы, санкции. КНДР заявляет, что они санкций не боятся и 100 лет проживут с этими санкциями", — описал ситуацию зампред думского комитета.

Делегация Госдумы во главе с Казбеком Тайсаевым была с визитом в Пхеньяне. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.

Отмечалось, что депутаты Госдумы обозначили позицию РФ по последнему ракетному пуску северокорейской стороны. Парламентарии РФ осудили запуск баллистической ракеты КНДР и выразили надежду, что сторонам удастся сохранить спокойствие, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.