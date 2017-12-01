Депутат: КНДР рассматривает последний пуск ракеты как гарантию безопасности

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В КНДР считают, что пуском последней ракеты Пхеньян показал свои возможности миру и гарантирует себе безопасность, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, посетивший КНДР как участник делегации российских депутатов.

"Они (представители КНДР — ред.) посчитали то, что созданием межконтинентальной ракеты "Хвасон-15" они сумеют добиться паритета…. с Соединенными Штатами Америки, тем самым они как бы гарантируют себе мир. Вот это их основная позиция: что пуском этой ракеты показать всему миру свои возможности, они так считают, что они гарантируют себе дальнейшее существование безопасности", — сказал Чепа РИА Новости.

Делегация Госдумы во главе с Казбеком Тайсаевым была с визитом в Пхеньяне. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.

Отмечалось, что депутаты Госдумы обозначили позицию РФ по последнему ракетному пуску северокорейской стороны. Парламентарии РФ осудили запуск баллистической ракеты КНДР и выразили надежду, что сторонам удастся сохранить спокойствие, чтобы ситуация на Корейском полуострове не пошла по худшему сценарию.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.