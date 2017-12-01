Депутат: КНДР рассматривает последний пуск ракеты как гарантию безопасности

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В КНДР считают, что пуском последней ракеты Пхеньян показал свои возможности миру и гарантирует себе безопасность, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, посетивший КНДР как участник делегации российских депутатов.
Делегация Госдумы во главе с Казбеком Тайсаевым была с визитом в Пхеньяне. Как сообщало ранее посольство РФ в КНДР, российские парламентарии провели встречи в Верховном народном собрании КНДР, с заместителем министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхолем и заместителем председателя ЦК Трудовой партии, председателем комиссии по иностранным делам ВНС КНДР Ли Су Ёном.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.