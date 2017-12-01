США опасаются "доминирования" России в Европе за счет газовых проектов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Госдепе США выразили обеспокоенность в связи с реализацией российских газовых проектов в Европе. Американские дипломаты считают, что "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" позволят России усилить свое доминирование на энергетических рынках европейских стран, что приведет к снижению энергетической независимости Европы, рассказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Мы считаем, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" будут способствовать усилению доминирования России в Европе и понизят энергетическую независимость Европы", — сказала она.Представитель Госдепа также выразила мнение, что реализация этих газовых проектов "позволит

России подрывать позиции Украины" путем сокращения поставок топлива в Европу через эту страну.

Она также выразила опасения, что по завершении "Северного потока — 2" Россия сконцентрирует в одном направлении около 75% всего объема импорта газа в Европу.

"Северный поток — 2"

Газовый проект стоимостью 9,5 миллиарда евро подразумевает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии транзитом через Балтийское море. Общая мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Данный трубопровод планируется проложить рядом с уже действующим "Северным потоком".

Морская часть газопровода пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны России, Дании, Германии, Швеции и Финляндии.

Ряд государств, включая Украину и США, выступают против реализации проекта. Украинские власти опасаются, что строительство "Северного потока — 2" приведет к потере доходов от транзита российского газа, в то время как США намерены поставлять в Европу сжиженный природный газ.

Накануне власти Дании одобрили законопроект, позволяющий запретить прокладку "Северного потока — 2".

"Турецкий поток"

Газопровод "Турецкий поток" также предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая ветка, которая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в 2018 году, предназначена для поставок газа в Турцию через Черное море. По второй нитке будет осуществляться транспортировка "голубого топлива" в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Ожидается, что строительство второй ветки завершится в 2019 году.

В начале ноября "Газпром" сообщил, что строительство морских участков газопровода на территории России завершено. Компания намерена продолжить строительство первой нитки в исключительной экономической зоне Турции.