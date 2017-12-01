США опасаются "доминирования" России в Европе за счет газовых проектов

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Госдепе США выразили обеспокоенность в связи с реализацией российских газовых проектов в Европе. Американские дипломаты считают, что "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" позволят России усилить свое доминирование на энергетических рынках европейских стран, что приведет к снижению энергетической независимости Европы, рассказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.
Представитель Госдепа также выразила мнение, что реализация этих газовых проектов "позволит
России подрывать позиции Украины" путем сокращения поставок топлива в Европу через эту страну.
Она также выразила опасения, что по завершении "Северного потока — 2" Россия сконцентрирует в одном направлении около 75% всего объема импорта газа в Европу.
"Северный поток — 2"
Морская часть газопровода пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны России, Дании, Германии, Швеции и Финляндии.
Ряд государств, включая Украину и США, выступают против реализации проекта. Украинские власти опасаются, что строительство "Северного потока — 2" приведет к потере доходов от транзита российского газа, в то время как США намерены поставлять в Европу сжиженный природный газ.
Накануне власти Дании одобрили законопроект, позволяющий запретить прокладку "Северного потока — 2".
"Турецкий поток"
В начале ноября "Газпром" сообщил, что строительство морских участков газопровода на территории России завершено. Компания намерена продолжить строительство первой нитки в исключительной экономической зоне Турции.