В Сеуле заявили, что ракета КНДР может преодолеть более 13 тысяч километров

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету нового типа, она способна преодолеть 13 тысяч километров, заявило министерство обороны Южной Кореи.

Запущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори и не нанесла ущерба морским и воздушным судам. По утверждению Пхеньяна, ракета может поразить цели на всей территории США.

"По нашим оценкам, пуск был удачным. В случае пуска под нормальным углом, ракета была бы способна пролететь более 13 тысячи километров. Это означает, что она может достичь Вашингтона", — цитирует заявление ведомства агентство Рёнхап.

В военном ведомстве отметили, что для окончательной оценки "Хвасон-15" как боеспособного оружия, необходим дополнительный анализ, касающийся условий возвращения ракеты в атмосферу, технологий ее наведения на цель в финальной фазе полета и активации боеголовки.

Пуск "Хвасон-15" прервал молчание КНДР, длившееся два с половиной месяца с 15 сентября, когда была испытана ракета средней дальности "Хвасон-12". Она, так же как и еще одна ракета этой же модификации, выпущенная 29 августа, перелетела через территорию Японии.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.