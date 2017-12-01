МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Аргентина приняла решение прекратить операцию по спасению подлодки "Сан-Хуан", не выходящей на связь с 15 ноября, сообщил официальный представитель ВМС страны Энрике Бальби.
"Спасенных не будет"
Аргентинский военный во время пресс-конференции объявил, что время поиска моряков живыми превышено в два раза от возможного. За это время, отметил Бальби, следов подлодки и экипажа найдено не было. Он также подчеркнул, что были приложены максимальные усилия для определения местонахождения подлодки и спасения экипажа "Сан-Хуана".
"Спасенных не будет", — констатировал он.
Возможные причины катастрофы
На этой неделе СМИ опубликовали последнее донесение с борта субмарины.
"Поток морской воды к аккумуляторам через вентиляционную систему вызвал короткое замыкание, в результате чего возник пожар, — отмечается в сообщении. — Аккумуляторы в носовой части вышли из строя". Ответственный член экипажа также отметил, что подлодка "погружается" и что моряки будут и дальше информировать командование о происходящем.
Было высказано предположение, что причиной катастрофы мог послужить взрыв на субмарине. В частности, аргентинские военные сообщили, что взрыв мог случиться в связи со скоплением водорода. Однако, как отметил представитель ВМС Аргентины, версий о том, почему мог скопиться водород, пока нет.
Бывший командующий российским Балтийским флотом Владимир Валуев выдвинул свою версию случившегося на подлодке. По мнению адмирала, вследствие попадания забортной воды внутрь сумбарины, возможно, образовался хлор, который мог стать причиной гибели экипажа. Он предположил, что аккумуляторные батареи послужили источником выделения водорода, который взорвался и вызвал пожар на "Сан-Хуане".
Военный эксперт, капитан первого ранга Игорь Курдин также прокомментировал информацию о взрыве на субмарине.
Помощь России
Российская сторона решила оказать Аргентине содействие в поисках пропавшей подлодки.
В частности, Минобороны направило для осуществления поисковых работ специалистов ВМФ вместе с телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс", предназначенным для поиска объектов на глубине.
Ранее источник в ВМС Аргентины сообщил РИА Новости, что судно "Мальвинские острова" готовится в порту Комодоро-Ривадавия для погрузки российского глубоководного аппарата "Пантера Плюс". Сроки отплытия судна пока не определены.
В поисках пропавшей сумбарины "Сан-Хуан" также задействованы различные аппараты из Великобритании, США и Норвегии.