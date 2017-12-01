МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Аргентина приняла решение прекратить операцию по спасению подлодки "Сан-Хуан", не выходящей на связь с 15 ноября, сообщил официальный представитель ВМС страны Энрике Бальби.

"Спасенных не будет"

Субмарина перестала выходить на связь на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. Подлодку, построенную в Германии, приняли в состав аргентинских ВМС в 1985 году. Запаса кислорода на "Сан-Хуане" хватает на шесть дней в автономном режиме, а провизии — на 15.

Аргентинский военный во время пресс-конференции объявил, что время поиска моряков живыми превышено в два раза от возможного. За это время, отметил Бальби, следов подлодки и экипажа найдено не было. Он также подчеркнул, что были приложены максимальные усилия для определения местонахождения подлодки и спасения экипажа "Сан-Хуана".

"Спасенных не будет", — констатировал он.

Возможные причины катастрофы

Он также объявил, что в связи с прекращением операции по спасению членов экипажа на базу в Комодоро-Ривадавии сейчас временно возвращаются три судна. Затем поиск субмарины, как отметил Бальби, будут продолжены с привлечением новых судов.

На этой неделе СМИ опубликовали последнее донесение с борта субмарины.

"Поток морской воды к аккумуляторам через вентиляционную систему вызвал короткое замыкание, в результате чего возник пожар, — отмечается в сообщении. — Аккумуляторы в носовой части вышли из строя". Ответственный член экипажа также отметил, что подлодка "погружается" и что моряки будут и дальше информировать командование о происходящем.

Было высказано предположение, что причиной катастрофы мог послужить взрыв на субмарине. В частности, аргентинские военные сообщили, что взрыв мог случиться в связи со скоплением водорода. Однако, как отметил представитель ВМС Аргентины, версий о том, почему мог скопиться водород, пока нет.

Также аргентинские военные опровергли версию подрыва подлодки на мине.

Бывший командующий российским Балтийским флотом Владимир Валуев выдвинул свою версию случившегося на подлодке. По мнению адмирала, вследствие попадания забортной воды внутрь сумбарины, возможно, образовался хлор, который мог стать причиной гибели экипажа. Он предположил, что аккумуляторные батареи послужили источником выделения водорода, который взорвался и вызвал пожар на "Сан-Хуане".

Военный эксперт, капитан первого ранга Игорь Курдин также прокомментировал информацию о взрыве на субмарине.

Помощь России

"При движении подводным ходом в аккумуляторной батарее интенсивно выделяется водород. Для того чтобы поддерживать его безопасную концентрацию, существуют так называемые печи дожигания. Возможно, при их неисправности, при неисправности приборов контроля концентрация водорода превысила предельные нормы, и тогда от любой искры может произойти взрыв водорода", — сказал специалист.

Российская сторона решила оказать Аргентине содействие в поисках пропавшей подлодки.

В частности, Минобороны направило для осуществления поисковых работ специалистов ВМФ вместе с телеуправляемым подводным аппаратом "Пантера Плюс", предназначенным для поиска объектов на глубине.

Помимо этого, в район проведения поисковой операции было направлено российское исследовательское судно "Янтарь", оснащенное двумя глубоководными аппаратами.

Ранее источник в ВМС Аргентины сообщил РИА Новости, что судно "Мальвинские острова" готовится в порту Комодоро-Ривадавия для погрузки российского глубоководного аппарата "Пантера Плюс". Сроки отплытия судна пока не определены.

В поисках пропавшей сумбарины "Сан-Хуан" также задействованы различные аппараты из Великобритании, США и Норвегии.