В Японии началось заседание комиссии по вопросу отречения императора

ТОКИО, 1 дек — РИА Новости, Ксения Нака. В Токио, в здании Управления императорского двора началось заседание комиссии по делам императорской семьи, на котором будет определен срок передачи Хризантемового трона от императора Акихито наследнику.

В последний раз комиссия собиралась почти 25 лет назад для рассмотрения кандидатуры невесты наследного принца – принцессы Масако. После введения нового Закона об императорском доме в 1947 году комиссия собирается в восьмой раз. Поводом для шести заседаний были предстоящие бракосочетания членов императорской семьи. Только в 1947 году, когда императорский дом по новому уложению покинули 14 человек, и сегодня комиссия рассмотрит вопрос, не относящийся к бракосочетанию мужчин из монаршей семьи.

В комиссию входят представители императорской семьи и всех ветвей власти – обеих палат парламента и суда. Возглавляет комиссию премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

После обращения императора к народу в августе прошлого года и принятия в июне этого года закона о возможности передачи трона при жизни императора, комиссии предстоит выбрать даты передачи трона и начала нового правления: 31 марта – 1 апреля 2019 года или 30 апреля – 1 мая того же года.