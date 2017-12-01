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"Они очевидны": Госдеп рассказал о разногласиях между Трампом и Тиллерсоном

03:1401.12.2017
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© AFP 2017 / Nicholas KammРекс Тиллерсон во время принятия присяги в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фотоРекс Тиллерсон во время принятия присяги в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Госдепе признали наличие "очевидных" разногласий между президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном, однако это не помешает продолжить главе американской дипломатии выполнять свою работу. Об этом в четверг рассказала официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Замена Тиллерсону

Иванка Трамп в Риме. Май, 2017
© AP Photo / Yara Nardi/Pool Photo
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Ранее газета New York Times сообщила со ссылкой на неназванные источники в американском правительстве, что президент США может сменить госсекретаря в связи с разочарованностью в работе Тиллерсона. Издание отмечало, что глава аппарата Белого дома Джон Келли разработал "переходный план", который обсудил с высокопоставленными чиновниками. В соответствии с этим планом, Тиллерсона может заменить глава ЦРУ Майк Помпео, а новым директором спецслужбы может стать сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон, который, как утверждают собеседники газеты, примет такое предложение.

Предложение Джона Келли предусматривает кадровые перестановки в конце 2017 или начале 2018 года. Однако неизвестно, одобрил ли Трамп этот план.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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Ранее среди прочих кандидатов на пост госсекретаря в случае ухода Тиллерсона, как писали СМИ, претендовала и постпред США при ООН Никки Хейли. Кроме того, некоторые издания отмечали, что между американским лидером и главой Госдепа произошел "конфликт" в связи с тем, что после массового убийства в Лас-Вегасе в центре внимания СМИ оказался не Трамп, а Тиллерсон, лицо которого "не сходило с экранов".

Разногласия есть

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения об уходе Тиллерсона, в Госдепе отметили наличие разногласий по различным вопросам между президентом США и госсекретарем.

"Очевидно, что у них есть разногласия в разных областях политики, это без сомнений. Это очевидно. Госсекретарь сам об этом говорил, и это одна из причин, почему президент его нанял", — сказала Хезер Науэрт.

Президент США Дональд Трамп и Госсекретарь Рекс Тиллерсон в Белом доме в Вашингтоне. 30 июня 2017
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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Однако она заверила, что Тиллерсон не покинет свой пост и продолжит работу до тех пор, пока президент США не примет решение об уходе госсекретаря. Она также заявила, что Тиллерсон "служит президенту, и ему нравится его работа, он продолжает встречи, работает по своему расписанию".

ее словам, глава Госдепа на этой неделе дважды встречался с Трампом.

"Рекс здесь"

Сообщения о возможной отставке Тиллерсона кратко прокомментировал и сам Трамп.
"Рекс здесь", — сказал он, не разъяснив свою позицию по данному вопросу.

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Watson
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В администрации президента США также опровергли информацию о скорой отставке госсекретаря. Как рассказала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс, Тиллерсон продолжает возглавлять Госдеп.

"Как сказал президент: "Рекс здесь". На данный момент объявлений нет. Госсекретарь Тиллерсон продолжает возглавлять Государственный департамент, и весь кабинет министров сосредоточен на завершении этого невероятно успешного первого года президента Трампа", — резюмировала она.

Больше "жесткости"

Одним из "очевидных разногласий" между Трампом и Тиллерсоном, вероятно, является решение северокорейской проблематики. В частности, госсекретарь является сторонником дипломатического урегулирования данного вопроса, в то время как президент США часто заявляет о силовых методах. Так, например, Трамп призывал главу Госдепа "не тратить время" на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время, пытаясь начать переговоры с Маленьким Человеком-Ракетой (так Трамп называет северокорейского руководителя. — Прим. ред.). Побереги свою энергию, Рекс, мы сделаем то, что нужно сделать", — написал президент в Twitter.
Кроме того, американский лидер заявлял, что хотел бы от госсекретаря "больше жесткости".

"У нас с Тиллерсоном очень хорошие отношения. Иногда я бы хотел, чтобы он (Тиллерсон) был более жестким", — отметил президент, добавив, что иногда у него с госсекретарем все-таки возникают разногласия.

Готовятся к войне

По мнению основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, такие перестановки в американском руководстве говорят о возможной войне Соединенных Штатов против Ирана.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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"Том Коттон может возглавить ЦРУ, а Помпео — госдепартамент, сообщает New York Times. Такие перестановки готовят к войне с Ираном. Коттон является известным агрессором в отношении Ирана, WikiLeaks и России, он получает финансирование от неоконсерваторов и связанных с Израилем групп", — написал Ассанж в своем микроблоге в Twitter.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о "серьезных недостатках" международного соглашения с Ираном и угрожал отменить ее. В октябре американский лидер отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей.

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