"Они очевидны": Госдеп рассказал о разногласиях между Трампом и Тиллерсоном

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Госдепе признали наличие "очевидных" разногласий между президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном, однако это не помешает продолжить главе американской дипломатии выполнять свою работу. Об этом в четверг рассказала официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
Замена Тиллерсону
Предложение Джона Келли предусматривает кадровые перестановки в конце 2017 или начале 2018 года. Однако неизвестно, одобрил ли Трамп этот план.
Разногласия есть
Комментируя появившиеся в СМИ сообщения об уходе Тиллерсона, в Госдепе отметили наличие разногласий по различным вопросам между президентом США и госсекретарем.
"Очевидно, что у них есть разногласия в разных областях политики, это без сомнений. Это очевидно. Госсекретарь сам об этом говорил, и это одна из причин, почему президент его нанял", — сказала Хезер Науэрт.
ее словам, глава Госдепа на этой неделе дважды встречался с Трампом.
"Рекс здесь"
Сообщения о возможной отставке Тиллерсона кратко прокомментировал и сам Трамп.
"Рекс здесь", — сказал он, не разъяснив свою позицию по данному вопросу.
"Как сказал президент: "Рекс здесь". На данный момент объявлений нет. Госсекретарь Тиллерсон продолжает возглавлять Государственный департамент, и весь кабинет министров сосредоточен на завершении этого невероятно успешного первого года президента Трампа", — резюмировала она.
Больше "жесткости"
Одним из "очевидных разногласий" между Трампом и Тиллерсоном, вероятно, является решение северокорейской проблематики. В частности, госсекретарь является сторонником дипломатического урегулирования данного вопроса, в то время как президент США часто заявляет о силовых методах. Так, например, Трамп призывал главу Госдепа "не тратить время" на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Кроме того, американский лидер заявлял, что хотел бы от госсекретаря "больше жесткости".
"У нас с Тиллерсоном очень хорошие отношения. Иногда я бы хотел, чтобы он (Тиллерсон) был более жестким", — отметил президент, добавив, что иногда у него с госсекретарем все-таки возникают разногласия.
Готовятся к войне
По мнению основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, такие перестановки в американском руководстве говорят о возможной войне Соединенных Штатов против Ирана.
Дональд Трамп неоднократно заявлял о "серьезных недостатках" международного соглашения с Ираном и угрожал отменить ее. В октябре американский лидер отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей.