Патрушев: военное решение проблемы КНДР не станет для России неожиданностью

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Россия просчитывает последствия потенциального военного разрешения ситуации с КНДР и готовится к этому, так что подобное развитие событий не станет для Москвы неожиданностью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев РИА Новости.

Отвечая на вопрос, существует ли из-за действий КНДР угроза для России, Патрушев сказал: "есть, конечно".

"Мы находимся практически на границе вместе с ними. Поэтому мы заинтересованы, чтобы все было решено политико-дипломатическим способом", — отметил он.

"Мы это просчитываем, готовимся. Это не будет для нас неожиданностью", — сказал Патрушев, отвечая на вопрос, готовит ли Россия меры на случай военного решения в отношении КНДР и возможной угрозы для РФ.

Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров. Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Она не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

После очередного пуска северокорейской ракеты по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Помимо этого, Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе. Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти введут новые санкции против КНДР в ответ на очередное ракетное испытание Пхеньяна. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон призывает все страны мира прервать любые связи с КНДР, в том числе остановить торговлю и выслать северокорейских рабочих.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.