В Канаде обнаружили лобстера с "татуировкой" Pepsi

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Канадские рыбаки выловили в заливе Фанди лобстера с логотипом Pepsi, изображенным на его клешне. Об этом сообщает Guardian.

Первой необычную находку заметила Карисса Линдстренд, которая перематывала клешни лобстеру. Она обратила внимание, что у ракообразного есть красно-бело-синий знак, который она тут же признала за логотип Pepsi.

Через неделю после инцидента в Сети разгорелись споры о том, как логотип мог оказаться на клешне у лобстера. Некоторые решили, что банка от напитка могла врасти в ракообразное, другие посчитали, что часть коробки от Pepsi могла каким-то образом приклеиться к нему.

Тем не менее, сама женщина не согласна с такими теориями. По мнению очевидицы, на клешне четко прослеживались пиксели, поэтому "татуировка" не могла появиться из-за жестяной банки, а изображение на коробке слишком большое. Логотип напомнил Линдстренд печатную картинку. Однако бумага растворилась бы в воде.

Lobster found with Pepsi logo 'tattoo' fuels fears over ocean litter https://t.co/rvebrSuDOp — The Guardian (@guardian) 30 ноября 2017 г.

Находка еще раз напомнила о мусоре, скапливающемся в мировых водах. По данным экологов ООН, в океан каждый год только пластиковых отходов сбрасывается порядка 13 миллионов тонн. По прогнозам британского фонда Эллен Макартур, к 2025 году на каждые три килограмма рыбы в мировом океане будет приходиться по килограмму мусора, а к 2050 году масса отходов будет выше, чем совокупный вес всей рыбы на Земле.