WhatsApp устранил возникший в ряде стран сбой

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сервис WhatsApp устранил сбой в своей работе, возникший в четверг вечером в ряде стран мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе WhatsApp.

"Сегодня у пользователей WhatsApp произошел короткий сбой, который был устранен. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В четверг вечером пользователи WhatsApp из ряда стран мира сообщали, что столкнулись с проблемами с работой мессенджера. В частности, на сбой мессенджера жаловались пользователи из США, Финляндии, Израиля, Мексики, Малайзии, Египта, Германии.

Это не первый сбой WhatsApp в этом году: с подобными проблемами пользователи сталкивались также в начале ноября, сентябре и в мае.