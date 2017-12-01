Россия ждет от США четкой позиции по ратификации ДВЗЯИ, заявил Антонов

САН-ФРАНЦИСКО, 1 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Россия ждёт от Вашингтона четкой и ясной позиции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но, похоже, Вашингтон ещё не определился, заявил посол РФ Анатолий Антонов на встрече со студентами Миддлберийского университета в рамках визита в Калифорнию.

"Мы ждем четкой и ясной позиции относительно этого Договора, от судьбы которого зависят дальнейшие шаги в области ядерного разоружения и нераспространения", — сказал он.

И продолжил: "Ратификация США ДВЗЯИ могла бы дать серьезный позитивный стимул для других государств мира, чья ратификация необходима для введения в силу договора".

"Ощущение таково, что нынешняя администрация пока далека от определения своей позиции по этому Договору, от судьбы которого зависит дальнейшая программа в области ядерного разоружения и нераспространения", — резюмировал Антонов.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году президент Барак Обама заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло.