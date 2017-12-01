Россия ждет от США четкой позиции по ратификации ДВЗЯИ, заявил Антонов

САН-ФРАНЦИСКО, 1 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Россия ждёт от Вашингтона четкой и ясной позиции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но, похоже, Вашингтон ещё не определился, заявил посол РФ Анатолий Антонов на встрече со студентами Миддлберийского университета в рамках визита в Калифорнию.
И продолжил: "Ратификация США ДВЗЯИ могла бы дать серьезный позитивный стимул для других государств мира, чья ратификация необходима для введения в силу договора".
"Ощущение таково, что нынешняя администрация пока далека от определения своей позиции по этому Договору, от судьбы которого зависит дальнейшая программа в области ядерного разоружения и нераспространения", — резюмировал Антонов.