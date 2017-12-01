В американском штате Делавэр произошло землетрясение магнитудой 5,1

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в в американском штате Делавэр, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в четверг в 21.47 по времени UTC (00.47мск). Эпицентр толчков располагался в 10 километрах от города Довер. Очаг землетрясения залегал на глубине 8,1 километра.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.