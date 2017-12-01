Посол России возложил вину на США за подрыв стратегической стабильности

САН-ФРАНЦИСКО, 1 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Выход США из Договора по противоракетной обороне (ПРО) отразил односторонний подход и подорвал стратегическую стабильность, заявил посол Российской Федерации Анатолий Антонов на встрече со студентами Миддлберийского университета в рамках визита в Калифорнию.

"Считаю принципиальной политической ошибкой США выход из Договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году. Уверен, что это решение США не было обусловлено поиском ответа на реальные угрозы, не являлось адекватным ответом на них и не решало поставленных задач. Это было политическое решение, отразившее односторонний подход, подорвавший стратегическую стабильность", — сказал он.

Шестнадцать лет назад США объявили о своем одностороннем выходе из Договора по противоракетной обороне (ПРО), подписанного Москвой и Вашингтоном в 1972 году.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в среду прибыл в Калифорнию, где с 29 ноября по 3 декабря проведет встречи с экспертными и деловыми кругами, а также осмотрит российскую дипсобственность в Сан-Франциско.

Как сообщили ранее в посольстве РФ в США, в программе поездки — "встречи с соотечественниками, экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, осмотр российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, визит в Форт Росс".