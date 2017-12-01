САН-ФРАНЦИСКО, 1 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Россия стремится выполнить свои обязательства в рамках ДСНВ к февралю 2018 года, заявил посол России в США Анатолий Антонов на встрече со студентами Миддлберийского университета в рамках визита в Калифорнию.

"Несмотря на односторонний слом Договора по ПРО, нам удалось заключить ДСНВ. Одна из основных задач текущего этапа — обеспечить выход к февралю 2018 года на предусмотренные Договором уровни стратегических вооружений. Мы свои обязательства выполним", — сказал он.

Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Антонов в среду прибыл в Калифорнию, где с 29 ноября по 3 декабря проведет встречи с экспертными и деловыми кругами, а также осмотрит российскую дипсобственность в Сан-Франциско.

Как сообщили ранее в посольстве РФ в США, в программе поездки "встречи с соотечественниками, экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, осмотр российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, визит в Форт Росс".