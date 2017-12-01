Антонов заявил о совместном подходе России и США к решению проблемы КНДР

САН-ФРАНЦИСКО, 1 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Россия и США в настоящий момент пытаются совместно решить проблему ядерной программы КНДР и ее амбиций, заявил посол РФ Анатолий Антонов на встрече со студентами Миддлберийского университета в рамках визита в Калифорнию.

"Вместе мы добились результатов по иранской ядерной программе. Сейчас пытаемся решить острую проблему ракетно-ядерных амбиций КНДР", — сказал он.

Северная Корея в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров.

Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 км от префектуры Аомори. Она не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

После очередного пуска северокорейской ракеты по инициативе США, Японии и Южной Кореи в Нью-Йорке было созвано экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Помимо этого, Южная Корея в ответ на новый ракетный пуск провела ракетные испытания на суше, в море и в воздухе.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти введут новые санкции против КНДР в ответ на очередное ракетное испытание Пхеньяна. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон призывает все страны мира прервать любые связи с КНДР, в том числе остановить торговлю и выслать северокорейских рабочих.