Антонов оценил потенциал отношений России и США

САН-ФРАНЦИСКО, 30 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Потенциал России и США в совместной борьбе за мир и безопасность не исчерпан, но наши страны могут сделать больше при уважительном отношении друг к другу, заявил посол РФ Анатолий Антонов на встрече со студентами Миддлберийского университета в рамках визита в Калифорнию.

"Таких положительных примеров взаимодействия достаточно много. Но наш потенциал совместной борьбы за мир и безопасность, за разоружение, укрепление нераспространения и контроля за вооружением далеко не исчерпан. Мы можем сделать гораздо больше при уважительном отношении к национальным интересам друг друга", — сказал он.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в среду прибыл в Калифорнию, где с 29 ноября по 3 декабря проведет встречи с экспертными и деловыми кругами, а также осмотрит российскую дипсобственность в Сан-Франциско.

Как сообщили ранее в посольстве РФ в США, в программе поездки "встречи с соотечественниками, экспертными и деловыми кругами, выступления в университетах, осмотр российской дипломатической собственности в Сан-Франциско, визит в Форт Росс".