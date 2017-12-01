Трамп пожертвовал на борьбу с опиоидным кризисом около 100 тысяч долларов

ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пожертвовал свою очередную зарплату на борьбу с опиоидным кризисом в США, сообщил исполняющий обязанности главы министерства здравоохранения США Эрик Хаган.

"Мы рады, что наш президент понимает, что опиоидный кризис, огромная угроза, в этот праздничный рождественский период мы все должны следовать его примеру и думать о том, что мы можем сделать, чтобы бороться с проблемой, которая разрушает американские семьи", — сказал Хаган, сообщив, что выписанный президентом чек передает его зарплату за третий квартал министерству здравоохранения, и эта сумма будет использована для реализации программы по борьбе с опиоидной зависимостью.

Согласно данным открытых источников, годовая зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов, таким образом, на борьбу с зависимостью американцев от опиоидов Трамп передал около 100 тысяч долларов.

Открывая брифинг, пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс напомнила, что зарплата президента за первый квартал была передана в фонд реставрации мест исторических сражений на территории США, вторая — министерству образования.

Использование искусственных опиатов в США увеличилось за последние 25 лет примерно втрое — до более чем 200 миллионов рецептов, выписываемых ежегодно. По состоянию на 2014 год, согласно оценкам Национального института по изучению наркомании, в США было более 2 миллионов людей, зависимых от синтетических опиатов, в пять раз больше, чем зависимых от героина. Смертность от всех опиатов, включая героин, превысила 10 на 100 тысяч человек в год, причем от передозировки медицинских препаратов умирает больше людей, чем от героина.

В августе Трамп провел совещание по борьбе с зависимостью от опиатов и заявил, что надо делать акцент на профилактику. Американские правоохранители размышляют о стратегиях борьбы с эпидемией опиатов — среди них возможность ужесточить процедуру выдачи рецептов и ответственность за нелегальный оборот специализированных препаратов.