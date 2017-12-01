В Японии соберется комиссия по передаче трона наследнику

ТОКИО, 1 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Комиссия по делам императорской семьи соберется в пятницу, чтобы определить срок передачи Хризантемового трона от императора Акихито наследнику.

В августе прошлого года император в телеобращении дал понять, что ему трудно выполнять свои обязанности из-за преклонного возраста, и он хотел бы передать трон наследнику.

Ближайший по времени прецедент отречения императора в пользу наследника произошел в начале XIX века. Однако по современному законодательству — закону об императорском доме и конституции — не предусмотрена прижизненная передача престола. В четвертой главе закона об императорском доме говорится, что трон "переходит к первому по праву наследования после кончины императора".

Комиссия из экспертов в области истории, культуры и права в течение 10 месяцев рассматривала вопрос о возможности и деталях такой передачи. В результате в июне этого года, то есть почти через год после исторического выступления императора Акихито, парламент принял закон о том, что император Акихито передаст трон наследнику и отойдет от дел.

Было указано также, что это произойдет не позднее, чем через три года после принятия закона, но конкретный срок назван не было. Именно это и должна будет сделать комиссия по делам императорской семьи, которая соберется в пятницу.

Когда?

До сих пор было выдвинуто три предложения: 31 декабря – 1 января, 31 марта – 1 апреля и 30 апреля – 1 мая 2019 года. Год выбран неслучайно – 2018 год станет 30-м годом правления нынешнего императора.

Таким образом, новый, 2019 год может стать первым годом правления нового императора. Но первую дату начала года отклонило Управление императорского двора, мотивируя это занятостью монарха ритуальными и протокольными обязанностями в связи с празднованием нового года.

Следующая дата – начало финансового и учебного года – также позволяла стране перейти на новое летоисчисление: в Японии помимо европейского календаря от Рождества Христова действует параллельно и летоисчисление по годам правления императоров. Однако затем стала называться и дата 30 апреля – 1 мая как наиболее возможная для передачи трона.

После отречения императором станет старший сын Акихито, принц Нарухито. Его единственная дочь, принцесса Аико по закону не имеет права наследовать престол, поэтому вторым в очереди на престол является младший брат принца Нарухито — принц Акисино Фумихито.

Он же является отцом третьего по очереди и единственного в молодом поколении императорской семьи наследника престола, 11-летнего принца Хисахито. Как ожидается, в связи с переходом принца Акисино на позицию наследника престола годовой доход его семьи возрастет в три раза — до 91 миллиона иен (около 830 тысяч долларов).