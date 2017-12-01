В Госдепе заявили о влиянии "Северного потока-2" на уязвимость Европы

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Реализация проекта "Северный поток-2" повысит уязвимость Европы перед перебоями поставок российского газа, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Строительство "Северного потока-2" позволит сконцентрировать порядка 75% всего объема российского импорта газа в Европу в одном направлении. Это может повысить уязвимость Европы перед перебоями в поставках российского газа", — сказала она на брифинге.

Она также утверждала, что реализация "Северного потока-2" и "Турецкого потока" позволит РФ прекратить транзит газа через Украину.

Ранее СМИ сообщили, что парламент Дании одобрил законопроект, который позволит ей запретить строительство "Северного потока-2" в ее территориальных водах.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Оператором проекта общей стоимостью 9,5 миллиарда евро выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования.