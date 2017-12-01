В Госдепе заявили о влиянии "Северного потока-2" на уязвимость Европы

ВАШИНГТОН, 1 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Реализация проекта "Северный поток-2" повысит уязвимость Европы перед перебоями поставок российского газа, заявила в четверг официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
Она также утверждала, что реализация "Северного потока-2" и "Турецкого потока" позволит РФ прекратить транзит газа через Украину.
Ранее СМИ сообщили, что парламент Дании одобрил законопроект, который позволит ей запретить строительство "Северного потока-2" в ее территориальных водах.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.