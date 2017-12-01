Глава ФБР назвал "главную террористическую угрозу" для США

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Группировка "Исламское государство"* представляет на сегодняшний день "наибольшую террористическую угрозу" Соединенным Штатам, сообщил руководитель ФБР Кристофер Рей в рамках своего выступления в конгрессе США.

"ФБР рассматривает ИГ* и доморощенных экстремистов основной террористической угрозой безопасности США", — подчеркнул он.

Рей пояснил, что боевики из ИГ* пропагандируют свои полные ненависти взгляды, привлекая все новых членов в террористическую группировку. Он также рассказал о способах вербовки. По его словам, боевики рекрутируют новых членов через интернет.

Рэй также заявил, что ведомство занимается как выявлением желающих вступить в ряды "Исламского государства"*, так и выросших в США экстремистов, которые намерены осуществить террористические акты на территории страны.

"Помимо зарубежных террористических организаций, экстремистские движения в США также представляют угрозу для национальной безопасности", — добавил он.

Глава ФБР также прокомментировал угрозу, исходящую от "Аль-Каиды"*. По его мнению, боевики этой организации будут осуществлять насильственные действия против США и их союзников в Пакистане и Афганистане.