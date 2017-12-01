Белый дом не подтвердил потерю Тиллерсоном доверия Трампа

ВАШИНГТОН, 1 дек – РИА Новости. Госсекретарь Рекс Тиллерсон продолжает работу госсекретаря, тот, кто теряет доверие президента, не работает на него, заявила в четверг пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Мы не раз говорили, что если кто-то теряет доверие президента, его здесь больше нет, он (госсекретарь Тиллерсон — ред.), как сказал ранее президент, — здесь", — сказала Сандерс на регулярном брифинге, отвечая на вопрос, сохраняет ли президент доверие к своему госскеретарю.

Отвечая на вопрос о том, какое будущее ждет Тиллерсона, она сказала: "сейчас его будущее – продолжать работать госсекретарем на президента".

Ранее в четверг газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что директор ЦРУ Майк Помпео может заменить Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря, а самого Помпео — сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон, который, по словам источников издания, уже дал понять, что примет такое предложение.

По данным газеты, глава аппарата Белого дома Джон Келли уже разработал "переходный план" и обсудил его с другими высокопоставленными чиновниками. Согласно этому плану, кадровые перестановки должны состояться в конце 2017 года или в самом начале 2018 года. Вместе с тем отмечалось, что пока неизвестно, одобрил ли этот план Трамп.

Ранее американские СМИ сообщали о разочарованности Трампа в работе госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов в госсекретари называли постпреда США при ООН Никки Хейли. Госдеп и сам Тиллерсон не раз опровергали информацию о возможной отставке и конфликте главы американской дипломатии и президента.