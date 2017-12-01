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Исламский халифат в Европе. Почему мусульмане в ЕС заменят христиан

08:0001.12.2017
(обновлено: 08:10 01.12.2017)
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© Fotolia / Jasmin MerdanЖенщины в хиджабахЖенщины в хиджабах
© Fotolia / Jasmin Merdan

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Игорь Гашков. Численность мусульманского населения в странах Западной Европы существенно возрастет в ближайшие годы. Если миграция будет идти в темпе последних лет, число приверженцев ислама в Евросоюзе увеличится втрое. Однако даже при закрытии границ тенденция к росту уммы в любом случае продолжится. При наиболее радикальном из сценариев каждый третий швед и пятый норвежец спустя одно поколение будет называть своей священной книгой Коран. "От ислама ЕС никуда не деться, и жизнь станет интересной", — прокомментировал РИА Новости смену состава населения российский религиовед Алексей Малашенко.

Европа не будет прежней

Демографические прогнозы для Европейского союза основываются на трех вариантах развития событий. Согласно наименее вероятному, победу одержат сторонники жестких мер. Но закрытие границ, которого они требуют, скорее всего, не позволит переломить ситуацию. Доля коренного населения при уровне рождаемости 1,6 ребенка на одну женщину будет сокращаться, а исламского — расти за счет уже приехавших в Европу мусульман, поскольку в этой социальной группе одна женщина в среднем рожает 2,6 ребенка.

© AFP 2017 / Zakaria AbdelkafiМусульмане во время пятничной молитвы на одной из улиц Парижа
© AFP 2017 / Zakaria Abdelkafi
Мусульмане во время пятничной молитвы на одной из улиц Парижа

Девушка в мусульманской одежде на улице Ле Мениль-Сен-Дени, Франция
© AP Photo / Christophe Ena
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Даже принятие кардинальных мер не позволит остановить изменение этнических констант в европейских обществах. Доля исламского населения при немедленной победе националистов все равно увеличится с 4,9 до 7,4%. Если же миграция в Евросоюз не будет взята под строгий контроль, то наиболее вероятен рост мусульманского населения до 11%. При таком прогнозе к 2050 году его доля в Великобритании возрастет до 16%, а в Швеции — до 20%.

Радикальный сценарий, предусматривающий сохранение набранного в последние годы темпа, ведет к резкой и непредсказуемой трансформации Европейского союза. Сохранение миграции на прежнем уровне будет означать, что к 2050 году в Швеции мусульманами станут 30% жителей, а в соседней Норвегии — 17%.

Совместить ислам и гомосексуальные браки

Тенденция к росту мусульманского населения открывает несколько возможностей перед европейскими странами. В политическом классе ЕС многие надеются на совмещение ислама с либеральными ценностями. Среди сторонников этого подхода — мэр Лондона Садик Хан, называющий себя мусульманином и одновременно поддерживающий гомосексуальные браки. В разговоре с РИА Новости российский исламовед Роман Силантьев рассказал, что не считает подобную стратегию продуктивной. "Соединение Корана и либерализма в принципе возможно, но популярностью такой подход пользоваться не будет. Попытки в этом роде предпринимаются, но, согласно социологическим данным, поддерживают их немногие.

Беженцы из стран Ближнего Востока на железнодорожном вокзале в венгерском городе Келети
© РИА Новости / Сергей Строителев
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Мусульманину, принимающему либеральные ценности, проще уйти из ислама, чем добиваться каких-то перемен в нем", — говорит Силантьев.

Упомянутый подход предполагает поиск компромисса и с коренной, европейской стороны. Так, в последние годы в ЕС набирает популярность мода, совместимая с некоторыми из требований ислама. Однако удастся ли нащупать взаимопонимание на этой почве, неясно. "В том, что касается одежды, положение неустойчиво. Реакция может оказаться и обратной, вплоть до отторжения. Это касается одежды, полностью закрывающей лицо женщины, а в меньшей степени — хиджабов", — рассказал РИА Новости Алексей Малашенко.

© AP Photo / dpa/Boris Roessler Мусульманские женщины
© AP Photo / dpa/Boris Roessler
Мусульманские женщины

Сближение мусульман и европейцев может идти через поиск в исламе мотивов, потенциально близких к господствующим на Западе представлениям. В этом отношении Малашенко также скептичен. "При желании в мусульманском наследии можно обнаружить и права человека, и демократию. Все это не противоречит Корану. Но исламское народовластие и понимание прав — это совсем не то, что существует в Европе", — говорит он.

"Немцы просто не хотят больше детей"

РИА Новости обратилось к специалисту по демографии, чтобы выяснить, есть ли у обществ, рождаемость в которых критически снизилась, шансы восстановить ее в полной мере. По словам сотрудника Центра демографии и экологии ИНП РАН Евгения Андреева, ему подобные случаи неизвестны. Попытки в этом направлении, предпринимавшиеся в Швеции, Франции, а также в Венгрии и бывшей ГДР, не принесли успеха. Проблема заключается в том, что нигде в Европе подъем рождаемости не поддерживается безоговорочно всем обществом. Без согласия семей восстановить прежнюю численность населения невозможно.

Женщины в чадре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Значительная часть современной Европы — это страны, в которых сильны воспоминания о недавних тоталитарных режимах. Последние часто пытались вмешиваться в демографические процессы, с тех пор это вызывает неприятие. По данной причине, например в ФРГ, подъемом рождаемости на государственном уровне никогда и не занимались. Ситуация устраивает самих немцев — они просто не хотят иметь больше детей, чем у них есть сейчас", — заключает Андреев.

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