В Госдепе признали наличие разногласий между Тиллерсоном и Трампом

ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. У госсекретаря США Рекса Тиллерсона и американского президента Дональда Трампа есть разногласия, "это очевидно", заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Очевидно, что у них есть разногласия в разных областях политики, это без сомнений. Это очевидно. Госсекретарь сам об этом говорил, и это одна из причин, почему президент его нанял", — сказала она. По ее словам, у Тиллерсона и Трампа было две встречи сегодня.

В то же время Науэрт отметила, что Тиллерсон продолжит выполнять свою работу, пока президент не примет решения об обратном. Руководитель госдепа "служит президенту, и ему нравится его работа, он продолжает встречи, работает по своему расписанию", подчеркнула представитель ведомства.

В Белом доме, в свою очередь, сообщили, что Тиллерсон по-прежнему возглавляет госдепартамент, и пока нет никаких объявлений о кадровых перестановках.

Ранее американские СМИ сообщали о разочарованности Трампа в работе госсекретаря и готовности Тиллерсона оставить эту должность. Среди возможных кандидатов в госсекретари называли постпреда США при ООН Никки Хейли. Госдеп и сам Тиллерсон не раз опровергали информацию о возможной отставке и конфликте главы американской дипломатии и президента.