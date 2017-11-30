Климкин: Киеву нужен контроль за всеми, кто въезжает в страну из России

КИЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украине необходим полный контроль за всеми, кто прибывает на территорию страны из России.

"Нам нужен, во-первых, биометрический контроль на границе, во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России, как это есть в других странах, например, в Израиле. Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу. Тогда уже четко будет известно — кто, где и когда. И тогда будем контролировать всех тех, кто заезжает к нам", — цитирует Климкина агентство УНН.

Он также отметил, что общение Киева и Москвы сейчас сводится к переговорам по освобождению заключенных и встречам в "нормандском формате".

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он также поручил усовершенствовать законодательство о порядке регистрации приезжих, разработать механизм предварительного информирования о прибытии на Украину, а также обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию.