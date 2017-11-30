В пригороде Барселоны взорвался заминированный автомобиль, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Житель пригорода Барселоны погиб в результате взрыва заминированного автомобиля, полиция полагает, что речь идет не о терроризме, а о сведении счетов среди представителей криминальных кругов, пишет каталонская газета Vanguardia.

Взрыв произошел на автопарковке в муниципалитете Виладеканс. В результате ЧП сгорели два автомобиля, жители четырех близлежащих домов были эвакуированы, чтобы эксперты смогли оценить характер повреждений, нанесенный строениям.

По данным следствия, погибший был связан с борьбой криминальных кланов вокруг передела сфер влияния в индустрии проституции. В частности, мужчина подозревается в причастности к организации взрыва в комплексе "Парадиз" в каталонском городе Ла-Жункера. Нападение на один из крупнейших региональных центров организованной проституции произошло еще в 2013 году, но первых подозреваемых по этому делу полиция задержала только в среду — за день до взрыва в Виладекансе.