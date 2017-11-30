Постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в саботировании Минских соглашений

ВЕНА, 30 ноя — РИА Новости. Официальные лица Украины все чаще говорят о несостоятельности минских соглашений, но нельзя потворствовать желанию Киева нарушать эти договоренности, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Нельзя допустить привыкания к тому, что Киев саботирует выполнение минского "Комплекса мер" "на земле" и пытается исказить его суть. Хуже другое. Сейчас все чаще звучат утверждения официальных лиц Украины, что минские договоренности умерли, что они не отвечают интересам киевских властей",- заявил российский дипломат в ходе очередного заседания постоянного совета ОБСЕ в четверг.

Он пояснил, что, в частности, такое заявление делал глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе Национального экспертного форума в Киеве, также оно продублировано в статье в Figaro.

"Это весьма серьезно. Если он, как лицо, имеющее отношение к соблюдению договоренностей, не был уполномочен делать такие заявления, то ждем дезавуирования от МИД Украины", — заметил Лукашевич.